Пошкоджені приміщення та зруйнована будівля: фото наслідків атаки РФ по Запоріжжю

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Запоріжжя та інші населені пункти України.

Зокрема, в ніч на 1 липня внаслідок російської атаки, у місті теж фіксували зміни. Згідно зі словами Федорова, було пошкоджено підприємство, а також приватні будинки.

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