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Поврежденные помещения и разрушенное здание: фото последствий атаки РФ по Запорожью

Фото: последствия атаки РФ в Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 6 июля российские оккупанты атаковали Запорожье и район беспилотниками. В результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Он уточнил, что вражеская атака была примерно в два часа ночи и россияне атаковали пятью "Шахедами".

"Повреждены складские помещения и сельхозтехника на фермерских хозяйствах. Частично разрушено здание частного предприятия", - пишет Федоров.

Фото: последствия атаки РФ по Запорожью (

Он уточнил, что сейчас всюду работают экстренные службы и ликвидация последствий продолжается.

Также по словам Федорова, обошлось без пострадавших.

Обстрелы Запорожья

Напомним, что россияне регулярно атакуют Запорожье и другие населенные пункты Украины.

В частности, в ночь на 1 июля в результате российской атаки, в городе тоже фиксировали изменения. Согласно словам Федорова, были повреждено предприятие, а также частные дома.

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