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Пошкоджені навчальні заклади та будинки. У Краматорську показали наслідки нічної атаки

Фото: росіяни вночі вдарили по Краматорську (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська в ніч на 8 січня завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Внаслідок атаки пошкоджені навчальні заклади та будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Гончаренка в Facebook.

За його словами, внаслідок нічного обстрілу у Краматорську значні руйнування. Проте, на щастя, обійшлося без жертв.

"Наслідки нічного ракетного удару по Краматорську. Пошкоджень зазнали 2 заклади освіти, 8 багатоквартирних будинків та гаражі. Без жертв", - зазначив він.

Фото: у Краматорську показали наслідки нічного удару (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

Нагадаємо, вночі у Краматорську пролунали гучні вибухи. Пізніше голова Донецької області підтвердив, що окупанти після півночі завдали сім ракетних ударів по Краматорську та два - по Костянтинівці.

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