ua ru
Нд, 08 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пошкоджені навчальні заклади та будинки. У Краматорську показали наслідки нічної атаки

Новость на русском →
Краматорськ, Неділя 08 січня 2023 11:21
Пошкоджені навчальні заклади та будинки. У Краматорську показали наслідки нічної атаки Фото: росіяни вночі вдарили по Краматорську (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська в ніч на 8 січня завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Внаслідок атаки пошкоджені навчальні заклади та будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Гончаренка в Facebook.

За його словами, внаслідок нічного обстрілу у Краматорську значні руйнування. Проте, на щастя, обійшлося без жертв.

"Наслідки нічного ракетного удару по Краматорську. Пошкоджень зазнали 2 заклади освіти, 8 багатоквартирних будинків та гаражі. Без жертв", - зазначив він.

Фото: у Краматорську показали наслідки нічного удару (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

Нагадаємо, вночі у Краматорську пролунали гучні вибухи. Пізніше голова Донецької області підтвердив, що окупанти після півночі завдали сім ракетних ударів по Краматорську та два - по Костянтинівці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ Донецька область Обстріл ракетный удар Війна в Україні
NEWS
ЗСУ тримають оборону в Соледарі, а ворог готується до вирішальної атаки біля Авдіївки: карти боїв
ЗСУ тримають оборону в Соледарі, а ворог готується до вирішальної атаки біля Авдіївки: карти боїв
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет