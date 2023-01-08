Повреждены учебные заведения и дома. В Краматорске показали последствия ночной атаки

Российские войска в ночь на 8 января нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). В результате атаки повреждены учебные заведения и дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Гончаренко в Facebook.

По его словам, в результате ночных обстрелов в Краматорске значительные разрушения. Однако, к счастью, обошлось без жертв.

"Последствия ночного ракетного удара по Краматорску. Повреждения получили 2 учебных заведения, 8 многоквартирных домов и гаражи. Без жертв", - отметил он.

Фото: в Краматорске показали последствия ночного удара (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)