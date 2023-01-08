Повреждены учебные заведения и дома. В Краматорске показали последствия ночной атаки
Российские войска в ночь на 8 января нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). В результате атаки повреждены учебные заведения и дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Гончаренко в Facebook.
По его словам, в результате ночных обстрелов в Краматорске значительные разрушения. Однако, к счастью, обошлось без жертв.
"Последствия ночного ракетного удара по Краматорску. Повреждения получили 2 учебных заведения, 8 многоквартирных домов и гаражи. Без жертв", - отметил он.
Фото: в Краматорске показали последствия ночного удара (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Напомним, ночью в Краматорске раздались громкие взрывы. Позже глава Донецкой области подтвердил, что оккупанты после полуночи нанесли семь ракетных ударов по Краматорску и два - по Константиновке.
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