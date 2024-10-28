Пошкоджені готель й адмінбудівля. В поліції уточнили наслідки вчорашньої атаки Харкова
Внаслідок обстрілу Харкова ввечері в неділю, 27 жовтня, у двох районах зафіксовано серйозні пошкодження житлової інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
За даними правоохоронців, у Салтівському районі ворожий боєприпас влучив у землю, а в Шевченківському - у будівельний майданчик.
Пошкоджено господарчу споруду, приватний житловий будинок, готель, скління вікна у трьох багатоквартирних будинках та адміністративній будівлі.
На місці події працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки.
Фото: Національна поліція України (t.me/UA_National_Police)
Обстріл Харкова
Ввечері у неділю, 27 жовтня росіяни вдарили по Харкову керованими авіабомбами.
Згодом стало відомо, що одна з бомб влучила у житловий будинок.
Пізніше в обласній прокуратурі уточнили, що прильоти були зафіксовані у двох районах міста.
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