Пошкоджені готель й адмінбудівля. В поліції уточнили наслідки вчорашньої атаки Харкова

Внаслідок обстрілу Харкова ввечері в неділю, 27 жовтня, у двох районах зафіксовано серйозні пошкодження житлової інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Пошкоджено господарчу споруду, приватний житловий будинок, готель, скління вікна у трьох багатоквартирних будинках та адміністративній будівлі.

За даними правоохоронців, у Салтівському районі ворожий боєприпас влучив у землю, а в Шевченківському - у будівельний майданчик.

Обстріл Харкова

Ввечері у неділю, 27 жовтня росіяни вдарили по Харкову керованими авіабомбами.

Згодом стало відомо, що одна з бомб влучила у житловий будинок.

Пізніше в обласній прокуратурі уточнили, що прильоти були зафіксовані у двох районах міста.

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