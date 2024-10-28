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Повреждены гостиница и админздание. Полиция уточнила последствия вчерашней атаки Харькова

Понедельник 28 октября 2024 07:15
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Повреждены гостиница и админздание. Полиция уточнила последствия вчерашней атаки Харькова Фото: военные агрессора разрушили жилую инфраструктуру Харькова (t.me/UA_National_Police)
Автор: Валерий Савицкий

В результате обстрела Харькова вечером в воскресенье, 27 октября, в двух районах зафиксированы серьезные повреждения жилой инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По данным правоохранителей, в Салтовском районе вражеский боеприпас попал в землю, а в Шевченковском - в строительную площадку.

Повреждены хозяйственная постройка, частный жилой дом, гостиница, остекление окна в трех многоквартирных домах и административном здании.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники.

Фото: Национальная полиция Украины (t.me/UA_National_Police)

Обстрел Харькова

Вечером в воскресенье, 27 октября россияне ударили по Харькову управляемыми авиабомбами.

Впоследствии стало известно, что одна из бомб попала в жилой дом.

Позже в областной прокуратуре уточнили, что прилеты произошли в двух районах города.

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