Пошкоджені через обстріл відділення "Укрпошти" у Київській області знову запрацювали

За словами очільника компанії, відсьогодні, 8 липня, відновили роботу всі відділення, які були пошкоджені внаслідок російських ударів у Вишневому та Крюківщині.

"Після важких обстрілів відсьогодні відновлено роботу всіх відділень "Укрпошти", які були пошкоджені у Вишневому та Крюківщині", - повідомив Смілянський.

Він зазначив, що комплексні ремонтні роботи виконуватимуть пізніше. Водночас уже зараз усі відділення працюють у штатному режимі та надають повний спектр поштових послуг.

Керівник "Укрпошти" також подякував працівникам, які оперативно відновили роботу пошкоджених відділень, і клієнтам за довіру та підтримку.