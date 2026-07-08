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Поврежденные из-за обстрела отделения "Укрпочты" в Киевской области снова заработали

13:31 08.07.2026 Ср
2 мин
Полностью отремонтировать отделения обещают позже
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Отделение "Укрпочты" (facebook.com/ukrposhta)

"Укрпочта" вернула к работе отделения, которые получили повреждения в Киевской области в результате российских обстрелов. Полноценный ремонт будет проведен позже, но клиентов уже обслуживают без ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

По словам руководителя компании, с сегодняшнего дня, 8 июля, возобновили работу все отделения, которые были повреждены в результате российских ударов в Вишневом и Крюковщине.

"После тяжелых обстрелов с сегодняшнего дня возобновлена работа всех отделений "Укрпочты", которые были повреждены в Вишневом и Крюковщине", - сообщил Смелянский.

Он отметил, что комплексные ремонтные работы будут выполняться позже. В то же время, уже сейчас все отделения работают в штатном режиме и предоставляют полный спектр почтовых услуг.

Руководитель "Укрпочты" также поблагодарил работников, оперативно возобновивших работу поврежденных отделений, и клиентов за доверие и поддержку.

Что известно об атаке на Киевскую область

Напомним, в ночь на 6 июля Россия совершила один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине, применив ударные дроны и ракеты разных типов. Основным направлением атаки стали Киев и Киевская область.

В результате атаки в Вишневом возник пожар, из-за чего в городе резко ухудшилось качество воздуха. Власти зафиксировали вредный уровень загрязнения, предупредили об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов, призвали жителей не приближаться к месту поражения и открыли пункты эвакуации для желающих уехать из города.

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Киевская областьУкрпочта