Поврежденные из-за обстрела отделения "Укрпочты" в Киевской области снова заработали

По словам руководителя компании, с сегодняшнего дня, 8 июля, возобновили работу все отделения, которые были повреждены в результате российских ударов в Вишневом и Крюковщине.

"После тяжелых обстрелов с сегодняшнего дня возобновлена работа всех отделений "Укрпочты", которые были повреждены в Вишневом и Крюковщине", - сообщил Смелянский.

Он отметил, что комплексные ремонтные работы будут выполняться позже. В то же время, уже сейчас все отделения работают в штатном режиме и предоставляют полный спектр почтовых услуг.

Руководитель "Укрпочты" также поблагодарил работников, оперативно возобновивших работу поврежденных отделений, и клиентов за доверие и поддержку.