Поврежденные из-за обстрела отделения "Укрпочты" в Киевской области снова заработали

"Укрпочта" вернула к работе отделения, которые получили повреждения в Киевской области в результате российских обстрелов. Полноценный ремонт будет проведен позже, но клиентов уже обслуживают без ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.
По словам руководителя компании, с сегодняшнего дня, 8 июля, возобновили работу все отделения, которые были повреждены в результате российских ударов в Вишневом и Крюковщине.
"После тяжелых обстрелов с сегодняшнего дня возобновлена работа всех отделений "Укрпочты", которые были повреждены в Вишневом и Крюковщине", - сообщил Смелянский.
Он отметил, что комплексные ремонтные работы будут выполняться позже. В то же время, уже сейчас все отделения работают в штатном режиме и предоставляют полный спектр почтовых услуг.
Руководитель "Укрпочты" также поблагодарил работников, оперативно возобновивших работу поврежденных отделений, и клиентов за доверие и поддержку.
Напомним, в ночь на 6 июля Россия совершила один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине, применив ударные дроны и ракеты разных типов. Основным направлением атаки стали Киев и Киевская область.
В результате атаки в Вишневом возник пожар, из-за чего в городе резко ухудшилось качество воздуха. Власти зафиксировали вредный уровень загрязнения, предупредили об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов, призвали жителей не приближаться к месту поражения и открыли пункты эвакуации для желающих уехать из города.