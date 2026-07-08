Пошкоджені через обстріл відділення "Укрпошти" у Київській області знову запрацювали
"Укрпошта" повернула до роботи відділення, які зазнали пошкоджень у Київській області внаслідок російського обстрілу. Повноцінний ремонт проведуть пізніше, але клієнтів уже обслуговують без обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.
За словами очільника компанії, відсьогодні, 8 липня, відновили роботу всі відділення, які були пошкоджені внаслідок російських ударів у Вишневому та Крюківщині.
"Після важких обстрілів відсьогодні відновлено роботу всіх відділень "Укрпошти", які були пошкоджені у Вишневому та Крюківщині", - повідомив Смілянський.
Він зазначив, що комплексні ремонтні роботи виконуватимуть пізніше. Водночас уже зараз усі відділення працюють у штатному режимі та надають повний спектр поштових послуг.
Керівник "Укрпошти" також подякував працівникам, які оперативно відновили роботу пошкоджених відділень, і клієнтам за довіру та підтримку.
Що відомо про атаку на Київську область
Нагадаємо, у ніч на 6 липня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні, застосувавши ударні дрони та ракети різних типів. Основним напрямком атаки стали Київ і Київська область.
Унаслідок атаки у Вишневому виникла пожежа, через що в місті різко погіршилася якість повітря. Влада зафіксувала шкідливий рівень забруднення, попередила про загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів, закликала жителів не наближатися до місця ураження та відкрила пункти евакуації для охочих виїхати з міста.