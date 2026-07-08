ua en ru
Ср, 08 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Поврежденные из-за обстрела отделения "Укрпочты" в Киевской области снова заработали

13:31 08.07.2026 Ср
2 мин
Полностью отремонтировать отделения обещают позже
aimg Татьяна Веремеева
Поврежденные из-за обстрела отделения "Укрпочты" в Киевской области снова заработали Фото: Отделение "Укрпочты" (facebook.com/ukrposhta)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

"Укрпочта" вернула к работе отделения, которые получили повреждения в Киевской области в результате российских обстрелов. Полноценный ремонт будет проведен позже, но клиентов уже обслуживают без ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

По словам руководителя компании, с сегодняшнего дня, 8 июля, возобновили работу все отделения, которые были повреждены в результате российских ударов в Вишневом и Крюковщине.

"После тяжелых обстрелов с сегодняшнего дня возобновлена работа всех отделений "Укрпочты", которые были повреждены в Вишневом и Крюковщине", - сообщил Смелянский.

Он отметил, что комплексные ремонтные работы будут выполняться позже. В то же время, уже сейчас все отделения работают в штатном режиме и предоставляют полный спектр почтовых услуг.

Руководитель "Укрпочты" также поблагодарил работников, оперативно возобновивших работу поврежденных отделений, и клиентов за доверие и поддержку.

Что известно об атаке на Киевскую область

Напомним, в ночь на 6 июля Россия совершила один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине, применив ударные дроны и ракеты разных типов. Основным направлением атаки стали Киев и Киевская область.

В результате атаки в Вишневом возник пожар, из-за чего в городе резко ухудшилось качество воздуха. Власти зафиксировали вредный уровень загрязнения, предупредили об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов, призвали жителей не приближаться к месту поражения и открыли пункты эвакуации для желающих уехать из города.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киевская область Укрпочта
Новости
Ночью местами ниже +10: какой будет погода в Украине, пока на Европу движется жара
Ночью местами ниже +10: какой будет погода в Украине, пока на Европу движется жара
Аналитика
Гонка вооружений не останавливается ни на миг: интервью с Ярославом Гришиным, "Генерал Черешня"
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Гонка вооружений не останавливается ни на миг: интервью с Ярославом Гришиным, "Генерал Черешня"