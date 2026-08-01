Пошкоджені будинки та поранені: що відомо про наслідки атаки на Київщину

Що відомо про постраждалих

У Київській ОВА повідомили щодо постраждалиж - у жінки 1981 року народження було діагностовано різані рани голови та стопи. Потерпілій надали всю необхідну медичну допомогу в лікарні, подальше лікування вона проходитиме амбулаторно.

Чоловік 2005 року народження отримав різану рану спини, його стан не потребував госпіталізації - йому надали необхідну медичну допомогу.

Пошкодження майна

Також у Вишгородському районі було пошкоджено приватний будинок. Також, за інформацією ДСНС, наразі рятувальники ліквідовують пожежу на одному з промислових об’єктів у Бучанському районі.