Пошкоджені будинки та поранені: що відомо про наслідки атаки на Київщину

Унаслідок ворожої атаки на Київщину у Бучанському районі травмовано двох людей. Також відомо про пошкодження будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Київскої ОВА тв ДСНС України в Telegram.
У Київській ОВА повідомили щодо постраждалиж - у жінки 1981 року народження було діагностовано різані рани голови та стопи. Потерпілій надали всю необхідну медичну допомогу в лікарні, подальше лікування вона проходитиме амбулаторно.
Чоловік 2005 року народження отримав різану рану спини, його стан не потребував госпіталізації - йому надали необхідну медичну допомогу.
Також у Вишгородському районі було пошкоджено приватний будинок. Також, за інформацією ДСНС, наразі рятувальники ліквідовують пожежу на одному з промислових об’єктів у Бучанському районі.
Нагадаємо, росіяни в ніч проти 1 серпня масовано атакували Київ балістикою - наслідки обстрілу зафіксовані у кількох районах столиці: пошкоджені будинки, виникли пожежі.
Особливо постраждав Солом'янський район, також відомо про наслідки в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському районах.
Були зафіксовані руйнування будинків, люди знаходились заблоковані. Спалахнули пожежі після обстрілу, горіли будівлі та авто.
Наразі відомо щодо жертв та постраждалих - згідно з останньою інформацією з офіційних джерел, 9 людей у столиці загинули, понад 20 - травмовані.