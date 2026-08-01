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Повреждены дома и ранены: что известно о последствиях атаки на Киевщину

06:32 01.08.2026 Сб
2 мин
Пострадали Бучанский и Вышгородский районы
aimg Юлия Маловичко
Фото: работник ГСЧС на городе ликвидации последствий (ГСЧС Украины)

В результате вражеской атаки на Киевщину в Бучанском районе травмированы два человека. Также известно о повреждениях домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской ОВА тв ГСЧС Украины в Telegram.

Что известно о пострадавших

В Киевской ОВА сообщили, насчет пострадавших - у женщины 1981 года рождения были диагностированы резаные раны головы и стопы. Пострадавшей оказали всю необходимую медицинскую помощь в больнице, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.

Мужчина 2005 года рождения получил резаную рану спины, его состояние не нуждалось в госпитализации, ему предоставили необходимую медицинскую помощь.

Повреждение имущества

Также в Вышгородском районе был поврежден частный дом. Также, по информации ГСЧС, спасатели ликвидируют пожар на одном из промышленных объектов в Бучанском районе.

Атака на Киев 1 августа

Напомним, россияне в ночь на 1 августа массированно атаковали Киев баллистикой - последствия обстрела зафиксированы в нескольких районах столицы: повреждены дома, возникли пожары.

Особенно пострадал Соломенский район, также известно о последствиях в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском районах.

Были зафиксированы разрушения домов, люди были заблокированы. Вспыхнули пожары после обстрела, горели здания и авто.

В настоящее время известно о жертвах и пострадавших - согласно последней информации из официальных источников, 9 человек в столице погибли, более 20 - травмированы.

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