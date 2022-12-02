Пошкоджені будинки, школи та лікарні. Терехов оцінив збитки Харкову внаслідок війни

Збитки Харкову внаслідок розв'язаної Росією війни оцінюються приблизно в 9 млрд доларів. Водночас точну цифру поки що назвати неможливо.

Про це під час пресконференції заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " Об'єктив ".

Через руйнівну війну були пошкоджені котельні, водогони, енергетична інфраструктура міста, тролейбуси, трамваї та метрополітен.

Частина навчальних закладів також не підлягає відновленню.

Також мер озвучив приблизні руйнування у місті внаслідок війни:

"Що стосується розміру збитків завданих нашим ворогом, російським агресором, зараз сказати точно, що це 6-7-8-9 мільярдів доларів у фінансовому еквіваленті - це неможливо. Можливо говорити, що це на сьогодні десь 9 млрд доларів", - заявив Терехов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського, для післявоєнної відбудови України потрібно більше 1 трлн доларів.

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