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Повреждены дома, школы и больницы. Терехов оценил ущерб Харькову в результате войны

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Пятница 02 декабря 2022 16:00
Повреждены дома, школы и больницы. Терехов оценил ущерб Харькову в результате войны Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ущерб Харькову в результате развязанной Россией войны оценивается примерно в 9 млрд долларов. В то же время, точную цифру пока назвать невозможно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Харькова "Объектив".

"Что касается размера ущерба нанесенного нашим врагом, российским агрессором, сейчас сказать точно, что это 6-7-8-9 миллиардов долларов в финансовом эквиваленте - это невозможно. Возможно говорить, что это на сегодняшний день где-то 9 млрд долларов", - заявил мэр.

Терехов отметил, что озвученная им цифра "очень приблизительна", поскольку пока невозможно оценить весь нанесенный ущерб.

Также мэр озвучил приблизительные разрушения в городе в результате войны:

  • около 500 жилых домов больше не подлежат восстановлению;
  • 53 медицинских учреждения повреждены;
  • 109 школ повреждены;
  • 110 садиков повреждены.

Часть учебных заведений также не подлежит восстановлению.

Из-за разрушительной войны были повреждены котельные, водопроводы, энергетическая инфраструктура города, троллейбусы, трамваи и метрополитен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, для послевоенного восстановления Украины требуется более 1 трлн долларов.

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