Пошкоджені будинки, серед поранених діти: з'явились фото наслідків масованої атаки на Чугуїв

Атака на Харківщину

Нагадаємо, що російські терористи в ніч проти 4 липня, обстріляли міста Чугуїв та Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі, серед них дитина.

Над Харківщиною продовжували фіксувати ворожі дрони. У зв'язку з цим влада закликала людей перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Трохи пізніше глава ОВА уточнив, що кількість постраждалих у Чугуєві зросла до трьох. Крім того, ворог обстріляв місто Куп'янськ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.