Пошкоджені будинки, серед поранених діти: з'явились фото наслідків масованої атаки на Чугуїв

Росіяни атакували Чугуїв дронами, пошкоджені будинки та поштове відділення. Серед поранених діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Російські війська завдали масованого удару безпілотниками по місту Чугуїв на Харківщині. В результаті атаки постраждали 11 людей, серед них двоє дітей.
За інформацією ДСНС, дрони влучили у кілька об’єктів, зокрема цивільні будівлі, поштове відділення та недіючі споруди.
Через вибухи виникли пожежі, які рятувальники ліквідували за кілька годин. Пошкоджено житлові будинки та легкові автомобілі.
До ліквідації наслідків залучили 93 рятувальники та 29 одиниць техніки, у тому числі пожежний потяг, медичні бригади і піротехніків.
Нагадаємо, що російські терористи в ніч проти 4 липня, обстріляли міста Чугуїв та Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі, серед них дитина.
Над Харківщиною продовжували фіксувати ворожі дрони. У зв'язку з цим влада закликала людей перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.
Трохи пізніше глава ОВА уточнив, що кількість постраждалих у Чугуєві зросла до трьох. Крім того, ворог обстріляв місто Куп'янськ.
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