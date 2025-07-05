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Поврежденные дома, среди раненых дети: появились фото последствий масштабной атаки на Чугуев

Фото: Массированный удар дронов по Чугуеву (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Россияне атаковали Чугуев дронами, повреждены дома и почтовое отделение. Среди раненых дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по городу Чугуев на Харьковщине. В результате атаки пострадали 11 человек, среди них двое детей.

По информации ГСЧС, дроны попали в несколько объектов, в частности гражданские здания, почтовое отделение и недействующие сооружения.

Из-за взрывов возникли пожары, которые спасатели ликвидировали за несколько часов. Повреждены жилые дома и легковые автомобили.

 
Фото: РФ атаковала Чугуев дронами, среди раненых дети (t.me/dsns_telegram)

К ликвидации последствий привлекли 93 спасателя и 29 единиц техники, в том числе пожарный поезд, медицинские бригады и пиротехников.

Атака на Харьковскую область

Напомним, что российские террористы в ночь на 4 июля, обстреляли города Чугуев и Купянск Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие, среди них ребенок.

Над Харьковщиной продолжали фиксировать вражеские дроны. В связи с этим власти призвали людей находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

Чуть позже глава ОГА уточнил, что количество пострадавших в Чугуеве возросло до трех. Кроме того, враг обстрелял город Купянск.

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