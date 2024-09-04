Пошкоджені будинки та постраждалі: перші подробиці про наслідки атаки РФ на Львів

Масштабний обстріл України

В ніч з 3 на 4 вересня країна-агресор Російська Федерація здійснила і досі продовжує здійснювати масштабний обстріл України.

Зокрема, починаючи з вечора 3 вересня, російські війська запустили дрони, які було зафіксовано в повітряному просторі України. Ближче другої ночі, Росія підняла у небо 5 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони, судячи з усього, запустили по Україні крилаті ракети, які фіксувалися близько 5 ранку.

Крім того, в проміжку з 5 до 6 ранку, в небо злетіли борти Ту-22М3 та МіГ-31К. Паралельно над Україною збивали ворожі БпЛА та ракети.

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