Поврежденные дома и пострадавшие: первые подробности о последствиях атаки РФ на Львов

"В результате вражеских обстрелов во Львове повреждены жилые дома", - говорится в сообщении главы ОВА в 06:16.

Он добавил, что все профильные службы уже направлены на место происшествия.

Через несколько минут мэр Львова Садовой уточнил, что в городе есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала.

"Две школы сегодня учебу не начнут: учащиеся Арники и 17 остаются дома", - сообщил Садовой.

Он уточнил, что в районе улиц Коновальца, братьев Михновских и Мельника много выбитых окон. Информация о пострадавших уточняется.

"Будьте в укрытии", - написал Садовой в конце публикации.

Обновлено в 06:43

В результате атаки на Львов уже известно о 6 пострадавших. Среди них - 10-летний мальчик.

"Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил Садовой.

Обновлено 07:08

Мэр Львова сообщил, что в городе временно перекрыты для проезда несколько улиц. В частности, будет ограничен овкх на Скниловском мосту и на улице Коновальца.

Трамвай №2 будет курсировать пока на вокзал. Автобусы 52,92,21,84 курсируют по измененному маршруту - по ул. Уборочной.

Обновлено в 07:10

По состоянию на это время известно о 17 травмированных в результате обстрела РФ. Среди них двое детей 10 и 15 лет, 15 взрослых госпитализированы. 5 из них в тяжелом состоянии.

Обновлено в 07:23

Председатель Львовской ОВА Козицкий сообщил, что по предварительной информации, по состоянию на это время во Львове в результате вражеской атаки пострадали 19 человек. Один погибший.

"Один человек, к сожалению, умер. Глубокие соболезнования родным", - написал Козицкий в Telegram.