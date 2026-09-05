Пошкоджене війною житло: коли можна законно не платити податок

Власники нерухомості, яка постраждала від бойових дій, за певних умов можуть не сплачувати податок на нерухоме майно. Усе залежить від характеру пошкоджень та даних у державному реєстрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу.

Головне: Умова пільги: податок не нараховують за пошкоджене житло, яке потребує капремонту, реконструкції чи реставрації, але лише якщо факт пошкодження внесено до державного реєстру. Термін дії: пільга діє від місяця, у якому пошкодження зафіксовано в реєстрі, і до відновлення об'єкта. Категорії пошкоджень: право на пільгу мають власники майна ІІ (41-80%) та ІІІ (81-100%) категорій. Незначні пошкодження: для такого житла зниження ставки чи звільнення від податку встановлює місцева влада, і це не діє автоматично.

Коли податок не нараховують

Податок не нараховується та не сплачується за пошкоджені житлові й нежитлові об'єкти, які потребують капітального ремонту, реконструкції чи реставрації. Ключова умова - факт пошкодження має бути зафіксований саме в Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок збройної агресії Росії.

Пільга діє з 1-го числа місяця, у якому пошкодження внесли до реєстру, і до 1-го числа місяця, наступного за тим, у якому об'єкт відремонтували та визнали придатним для використання.

Подавати інформацію про пошкоджене майно можуть фізичні та юридичні особи, чия нерухомість постраждала від війни починаючи з 19 лютого 2014 року.

Категорії пошкоджень

Законодавство розрізняє пошкоджене та знищене майно. Пошкодженим вважається об'єкт, який можна відновити ремонтом чи реконструкцією, а знищеним - той, відновлення якого неможливе або економічно недоцільне.

Окремо визначено категорії пошкоджень:

І категорія - ступінь пошкодження орієнтовно до 40%, потрібен лише поточний ремонт;

ІІ категорія - 41-80%, потрібен капітальний ремонт або реконструкція;

ІІІ категорія - 81-100%, об'єкт непридатний для використання і потребує демонтажу.

Право на податкову пільгу мають власники нерухомості ІІ або ІІІ категорії за наявності відповідних відомостей у реєстрі. Для об'єктів ІІ категорії також має бути призупинена їх експлуатація на час ремонту.

Що буде після відновлення

Після відновлення майна податковий обов'язок поновлюється. Якщо нерухомість відремонтована та введена в експлуатацію, власник знову має сплачувати податок.

Якщо пошкодження незначні

Для житла, яке зазнало незначних пошкоджень, але залишається придатним для використання й потребує лише поточного ремонту, діє інший механізм.

У такому разі місцеві та військові адміністрації мають право встановити знижену ставку податку або повністю звільнити від нього.

Однак таке звільнення не застосовується автоматично. Власнику варто перевірити рішення відповідної місцевої ради чи військової адміністрації, а також можна звернутися до них щодо встановлення відповідної ставки для пошкодженого об'єкта.