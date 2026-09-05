Поврежденное войной жилье: когда можно законно не платить налог
Владельцы недвижимости, пострадавшей от боевых действий, при определенных условиях могут не платить налог на недвижимое имущество. Все зависит от характера повреждений и данных в государственном реестре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Главное:
Условие льготы: налог не начисляется за поврежденное жилье, нуждающееся в капремонте, реконструкции или реставрации, но только если факт повреждения внесен в государственный реестр.
Срок действия : льгота действует от месяца, в котором повреждение зафиксировано в реестре, и до восстановления объекта.
Категории повреждений: право на льготу имеют владельцы имущества ІІ (41-80%) и ІІІ (81-100%) категорий.
Незначительные повреждения: для такого жилья снижение ставки или освобождение от налога устанавливаются местными властями, и это не действует автоматически.
Когда налог не начисляют
Налог не начисляется и не уплачивается за поврежденные жилые и нежилые объекты, нуждающиеся в капитальном ремонте, реконструкции или реставрации. Ключевое условие – факт повреждения должен быть зафиксирован именно в Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате вооруженной агрессии России.
Льгота действует с 1 числа месяца, в котором повреждения внесли в реестр, и до 1 числа месяца, следующего за тем, в котором объект отремонтировали и признали пригодным для использования.
Подавать информацию о поврежденном имуществе могут физические и юридические лица, недвижимость которых пострадала от войны начиная с 19 февраля 2014 года.
Категории повреждений
Законодательство различает поврежденное и уничтоженное имущество. Поврежденным считается объект, который можно восстановить ремонтом или реконструкцией, а уничтоженным – тот, восстановление которого невозможно или экономически нецелесообразно.
Отдельно определены категории повреждений:
- И категория – степень повреждения ориентировочно до 40%, требуется только текущий ремонт;
- ІІ категория – 41-80%, требуется капитальный ремонт или реконструкция;
- ІІІ категория – 81-100%, объект непригоден для использования и требует демонтажа.
Право на налоговую льготу имеют владельцы недвижимости ІІ или ІІІ категории при наличии соответствующих сведений в реестре. Для объектов ІІ категории должна быть приостановлена их эксплуатация на время ремонта.
Что будет после восстановления
После возобновления имущества налоговая обязанность возобновляется. Если недвижимость отремонтирована и введена в эксплуатацию, владелец снова должен платить налог.
Если повреждения незначительны
Для жилья, которое получило незначительные повреждения, но остается пригодным для использования и требует только текущего ремонта, действует другой механизм.
В этом случае местные и военные администрации имеют право установить пониженную ставку налога или полностью освободить от него.
Однако такое увольнение не применяется автоматически. Владельцу следует проверить решение соответствующего местного совета или военной администрации, а также можно обратиться к ним по установлению соответствующей ставки для поврежденного объекта.
Напомним, зафиксировать повреждение жилья и подать заявку на компенсацию можно через приложение "Дія" по программе єВідновлення .
Ключевое условие - объект должен быть внесен в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, без этого продолжить процесс невозможно.