Пошкоджена інфраструктура, перебої зі світлом: що відомо про атаку РФ на південь України

Головне:

росіяни застосували дрони, "Кинджали" та крилаті ракети;

ворог атакував декількома хвилями;

у низці регіонів - перебої зі світлом.

Чим били росіяни

За даними Повітряних сил, уночі РФ здійснила масовану атаку на південь України. З початком нової доби в напрямку Одеси летіли ударні дрони, після чого близько 00:20 у місті пролунали вибухи.

Пізніше для низки регіонів оголосили ракетну небезпеку - через Херсонську область і з акваторії Чорного моря були запущені крилаті ракети "Калібр", які тримали курс на Одесу, Миколаїв та населені пункти Одеської області. Вибухи також чули у Дніпрі.

Окрім цього, близько 01:30 фіксувалися пуски балістичних ракет у напрямку Одеси. Вночі РФ тричі піднімала у повітря МіГ-31К, а після другого зльоту Повітряні сили повідомили про пуски аеробалістичних ракет "Кинджал". Після цього вибухи пролунали в Одесі, Кропивницькому та Подільську Одеської області.

Одеса та область

За інформацією РБК-Україна, після нічної атаки дронів і ракет в Одесі зафіксували перебої з електропостачанням і водою.

У ДТЕК повідомили, що через локальну аварію в мережі світло зникло в окремих районах міста - Одеському, Пересипському та Приморському. Станом на 08:40 інформації про інші наслідки ударів в Одесі чи області станом на зараз офіційно не оприлюднювали.

Однак місцеві ЗМІ пишуть про те, що в регіоні було пошкоджено близько 10 підстанцій. А влада Одеси, з огляду на масований обстріл у місті, провела загальні збори поліції, на вулиці вивели додаткові патрулі.

Миколаїв

Російські війська в ніч на 13 грудня завдали удару по критичній та промисловій інфраструктурі Миколаївської області. Ворог атакував регіон ракетами та дронами. Станом на 08:40 атака все ще тривала.

Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. За словами міського голови Олександра Сенкевича, тривають відновлювальні роботи, інформації про постраждалих немає.

У Миколаєві через перебої з електроенергією громадський транспорт працює з обмеженнями: перевезення здійснюють лише тролейбуси з автономним ходом, рух трамваїв і тролейбусів марки "Дніпро" тимчасово призупинено. Також не проводиться роздача очищеної води електротранспортом, пасажирів просять стежити за оголошеннями маршрутів.

Херсон

Унаслідок масованої атаки РФ по енергетичних об’єктах частина області, зокрема місто Херсон, залишилася без електропостачання. Через відсутність світла в місті виникли перебої з централізованим водопостачанням, а тролейбусний рух тимчасово призупинено.

Наразі спеціалісти оцінюють масштаби пошкоджень та проводять аварійно-відновлювальні роботи. Пункти незламності переведені на посилений режим - там мешканці можуть зігрітися, підзарядити гаджети та отримати необхідну допомогу.

Інші регіони

У Черкаській області працювали сили та засоби протиповітряної оборони - в межах регіону знищено 30 російських безпілотників. Постраждалих немає, у Золотоніському районі уламками дрона пошкоджено вікна житлового будинку.

Також після опівночі російські дрони атакували Дніпро - сталася пожежа в будівлі, яка не експлуатується, знищено та пошкоджено автомобілі, обійшлося без травмованих.

На Нікопольщині внаслідок артилерійських обстрілів і ударів FPV-дронами поранено двох чоловіків віком 43 та 67 років. Старший із постраждалих зазнав множинних уламкових поранень і термічних опіків, його стан медики оцінюють як важкий. Обох госпіталізовано.

Пошкоджено автомобілі, лінію електропередач, обстріли фіксували у Нікополі, а також у Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.