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Повреждена газовая труба и пострадавшая. В Киеве рассказали о последствиях непогоды

Воскресенье 05 ноября 2023 09:58
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Повреждена газовая труба и пострадавшая. В Киеве рассказали о последствиях непогоды Фото: повреждена газовая труба и пострадавшая. В Киеве рассказали о последствиях непогоды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ночной непогоды в Киеве произошло подтопление в некоторых районах. Также есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Из-за непогоды в Киеве пострадали Святошинский, Оболонский и Дарницкий районы. В частности были подтопления на:

  • ул. Стеценко, Святошинский район - ликвидируется;
  • проспекте Курбаса, Святошинский район - ликвидировано;
  • ул. Героев Космоса, Святошинский район - ликвидировано;
  • бульваре Академика Вернадского, Святошинский район - ликвидировано;
  • ул. Казанская, Оболонский район - ликвидируется;
  • ул. Ташкентская, Дарницкий район - ликвидируется; (ликвидируется);
  • ул. Переяславская, Дарницкий район - ликвидируется (ликвидируется).

"Кроме того, в Святошинском районе, в результате падения дерева, была повреждена внешняя газовая труба в 9-ти этажном жилом доме", - пишет пресс-служба.

Также известно об одной пострадавшей, которая получила черепно-мозговую травму.

Сейчас в городе задействованы все необходимые оперативные службы, ликвидация последствий продолжается.

Погода испортится снова

В КГВА предупредили о том, что сегодня, 5 ноября, в Киеве ожидается снова непогода - умеренный, местами значительный дождь и порывы ветра 17-22 м/с.

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