Повреждена газовая труба и пострадавшая. В Киеве рассказали о последствиях непогоды

В результате ночной непогоды в Киеве произошло подтопление в некоторых районах. Также есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию .

Из-за непогоды в Киеве пострадали Святошинский, Оболонский и Дарницкий районы. В частности были подтопления на:

ул. Стеценко, Святошинский район - ликвидируется;

проспекте Курбаса, Святошинский район - ликвидировано;

ул. Героев Космоса, Святошинский район - ликвидировано;

бульваре Академика Вернадского, Святошинский район - ликвидировано;

ул. Казанская, Оболонский район - ликвидируется;

ул. Ташкентская, Дарницкий район - ликвидируется; (ликвидируется);

ул. Переяславская, Дарницкий район - ликвидируется (ликвидируется).

"Кроме того, в Святошинском районе, в результате падения дерева, была повреждена внешняя газовая труба в 9-ти этажном жилом доме", - пишет пресс-служба.

Также известно об одной пострадавшей, которая получила черепно-мозговую травму.

Сейчас в городе задействованы все необходимые оперативные службы, ликвидация последствий продолжается.

Погода испортится снова

В КГВА предупредили о том, что сегодня, 5 ноября, в Киеве ожидается снова непогода - умеренный, местами значительный дождь и порывы ветра 17-22 м/с.