Поширюють режим Кремля в окупації. СБУ оголосила підозри 10 керівникам "уряду Л/ДНР"

"Після повномасштабного вторгнення вони виконують завдання РФ щодо поширення кремлівського режиму на окупованій частині Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Одним із фігурантів є так званий "міністр агропромислового комплексу "ДНР", який передав на баланс російських монополій місцеві сільськогосподарські підприємства. Також він брав безпосередню участь в організації вивезення українського зерна з регіону до РФ. СБУ оголосила підозри у колабораційній діяльності "першій заступниці міністра охорони здоров’я "ДНР" та "очільниці апарату Міністерства охорони здоров’я "ДНР". Вони передали росіянам місцеві лікарні під військові шпиталі для поранених учасників окупаційних угруповань.

До суду передали обвинувальні акти щодо наступних осіб:

Глави "Міністерства охорони здоров’я "ДНР";

"Керівника" юридичного відділу "МОЗ "ДНР";

"Керівника" сектору громадської служби та кадрів "МОЗ "ДНР";

"Екс-голови" ради міністрів "ЛНР";

"Міністра" вугілля та енергетики "ДНР";

"Віцеміністра" вугілля та енергетики "ДНР";

"Віцеміністра" освіти та науки "ЛНР'.

Частина з них незаконно перевели під "юрисдикцію" РФ понад 20 захоплених медзакладів Маріуполя, Волновахи і Мангуша. Інші займались фінансовою частиною та організовували постачання гуманітарки з РФ. Вони всі переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території України.