Поширювали кремлівські фейки про війну: СБУ викрила 11 інтернет-агітаторів

Служба безпеки заблокувала діяльність розгалуженої мережі ворожих інтернет-агітаторів, до складу якої входило 11 осіб з різних областей України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
Повідомляється, що інтернет-агітатори у месенджерах та соцмережах поширювали кремлівські фейки про війну в Україні. Інформацію для своїх "публікацій" вони брали з пропагандистських інтернет-ресурсів країни-агресора.
У Київській області:
викрили бізнесмена, який на сторінці у Facebook заперечував російську збройну агресію та стверджував, що війна в Україні - це нібито "внутрішній громадянський конфлікт".
У Чернігівській області:
припинили діяльність двох пропагандистів, які у забороненій соцмережі "Однокласники" поширювали дописи на підтримку агресивної політики РФ та співчували втратам окупантів.
У Дніпропетровській області:
викрили чотирьох місцевих жителів, які у соцмережах та серед близького оточення закликали до співпраці з росіянами і дискредитували Сили оборони.
У Харківські області:
затримали ворожого поплічника, який у Facebook він розміщував пропагандистські відеоролики, в яких героїзував загарбників.
У Кіровоградській області:
задокументували діяльність двох інтернет-агітаторів, що виправдовували воєнні злочини окупантів, у тому числі обстріли українських міст.
В Одесі:
повідомили про підозру одній з адміністраторів анонімного Telegram-чату, який створили для збору даних про пересування української військової техніки по території області.
Ще одного адміністратора затримали у лютому в результаті спецоперації СБУ.
За даними фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу:
Нагадаємо, нещодавно СБУ ліквідувала мережу ботоферм з аудиторією майже 200 тисяч користувачів, які поширювали фейки для розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні.
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