Распространяли кремлевские фейки о войне: СБУ разоблачила 11 интернет-агитаторов

Сообщается, что интернет-агитаторы в мессенджерах и соцсетях распространяли кремлевские фейки о войне в Украине. Информацию для своих публикаций они брали с пропагандистских интернет-ресурсов страны-агрессора.

В Киевской области:

разоблачили бизнесмена, который на странице Facebook оспаривал российскую вооруженную агрессию и утверждал, что война в Украине - это якобы "внутренний гражданский конфликт".

В Черниговской области:

прекратили деятельность двух пропагандистов, которые в запрещенной соцсети "Одноклассники" распространяли сообщения в поддержку агрессивной политики РФ и сочувствовали потерям оккупантов.

В Днепропетровской области:

разоблачили четырех местных жителей, которые в соцсетях и в близком окружении призывали к сотрудничеству с россиянами и дискредитировали Силы обороны.

В Харьковской области:

задержали вражеского пособника, который в Facebook размещал пропагандистские видеоролики, в которых героизировал захватчиков.

В Кировоградской области:

задокументировали деятельность двух интернет-агитаторов, оправдывавших военные преступления оккупантов, в том числе обстрелы украинских городов.

В Одессе:

сообщили о подозрении одному из администраторов анонимного Telegram-чата, созданного для сбора данных о передвижении украинской военной техники по территории области.

Еще одного администратора задержали в феврале в результате спецоперации СБУ.

По данным фактам продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса: