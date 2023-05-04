RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Распространяли кремлевские фейки о войне: СБУ разоблачила 11 интернет-агитаторов

Фото: СБУ разоблачила 11 интернет-агитаторов, которые распространяли кремлевские фейки о войне (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности заблокировала деятельность разветвленной сети вражеских интернет-агитаторов, в состав которой входило 11 человек из разных областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сообщается, что интернет-агитаторы в мессенджерах и соцсетях распространяли кремлевские фейки о войне в Украине. Информацию для своих публикаций они брали с пропагандистских интернет-ресурсов страны-агрессора.

В Киевской области:

разоблачили бизнесмена, который на странице Facebook оспаривал российскую вооруженную агрессию и утверждал, что война в Украине - это якобы "внутренний гражданский конфликт".

В Черниговской области:

прекратили деятельность двух пропагандистов, которые в запрещенной соцсети "Одноклассники" распространяли сообщения в поддержку агрессивной политики РФ и сочувствовали потерям оккупантов.

В Днепропетровской области:

разоблачили четырех местных жителей, которые в соцсетях и в близком окружении призывали к сотрудничеству с россиянами и дискредитировали Силы обороны.

В Харьковской области:

задержали вражеского пособника, который в Facebook размещал пропагандистские видеоролики, в которых героизировал захватчиков.

В Кировоградской области:

задокументировали деятельность двух интернет-агитаторов, оправдывавших военные преступления оккупантов, в том числе обстрелы украинских городов.

В Одессе:

сообщили о подозрении одному из администраторов анонимного Telegram-чата, созданного для сбора данных о передвижении украинской военной техники по территории области.

Еще одного администратора задержали в феврале в результате спецоперации СБУ.

По данным фактам продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, недавно СБУ ликвидировала сеть ботоферм с аудиторией почти 200 тысяч пользователей, которая распространяла фейки для расшатывания общественно-политической ситуации в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украиныфейки