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Поширювали фейки про війну. В Хмельницькій області викрили ботоферму

Фото: в Хмельницькій області викрили ботоферму (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України викрила в Хмельницькій області ботоферму, через яку поширювали фейки про війну в нашій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Понад 2 тисяч ботів "розганяли" дезінформацію про ситуацію на фронті і закликали українців ухилятися від мобілізації. Також проросійський осередок займався дискредитацією військово-політичного керівництва та підрозділів Сил оборони нашої держави", - пише пресслужба.

"Замовниками послуг" ботоферми були представники спецслужб Росії. Вони купували фальшиві акаунти й використовували їх в популярних соцмережах начебто від імені пересічних українців.

Протиправну діяльність організував мешканець Кам’янця-Подільського, колишній міліціонер. Комплекс для "вирощування" ботів він розташував у власній квартирі в одному зі спальних районів міста. Обладнання дозволяло йому щодня реєструвати сотні анонімних облікових записів. Оплату за "оренду" акаунтів він отримував через російські електронні платіжні системи.

Під час обшуків було виявлено

  • комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;
  • сотні SIM-карт операторів мобільного зв’язку;
  • спеціалізоване обладнання і програмне забезпечення.

Фото: в Хмельницькій області викрили ботоферму (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в поточному році в Україні винесли вирок 10 бойовикам. Серед засуджених були білоруській найманці.

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Служба безпеки УкраїниХмельницкая область