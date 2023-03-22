Распространяли фейки о войне. В Хмельницкой области разоблачили ботоферму

"Более 2 тысяч ботов "разгоняли" дезинформацию о ситуации на фронте и призвали украинцев уклоняться от мобилизации. Также пророссийская ячейка занималась дискредитацией военно-политического руководства и подразделений Сил обороны нашего государства", - пишет пресс-служба.

"Заказчиками услуг" ботофермы являлись представители спецслужб России. Они покупали фальшивые аккаунты и использовали их в популярных соцсетях вроде бы от имени рядовых украинцев.

Противоправную деятельность организовал житель Каменец-Подольского, бывший милиционер. Комплекс для "выращивания" ботов он разместил в собственной квартире в одном из спальных районов города. Оборудование позволяло ему ежедневно регистрировать сотни анонимных аккаунтов. Оплату за "аренду" аккаунтов он получал через российские электронные платежные системы.

Во время обысков было обнаружено

компьютерную технику с поличным;

сотни SIM-карт операторов мобильной связи;

специализированное оборудование и программное обеспечение

Фото: в Хмельницкой области разоблачили ботоферму (ssu.gov.ua)