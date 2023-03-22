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Распространяли фейки о войне. В Хмельницкой области разоблачили ботоферму

Фото: в Хмельницкой области разоблачили ботоферму (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины разоблачила в Хмельницкой области ботоферму, через которую распространялись фейки о войне в нашей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Более 2 тысяч ботов "разгоняли" дезинформацию о ситуации на фронте и призвали украинцев уклоняться от мобилизации. Также пророссийская ячейка занималась дискредитацией военно-политического руководства и подразделений Сил обороны нашего государства", - пишет пресс-служба.

"Заказчиками услуг" ботофермы являлись представители спецслужб России. Они покупали фальшивые аккаунты и использовали их в популярных соцсетях вроде бы от имени рядовых украинцев.

Противоправную деятельность организовал житель Каменец-Подольского, бывший милиционер. Комплекс для "выращивания" ботов он разместил в собственной квартире в одном из спальных районов города. Оборудование позволяло ему ежедневно регистрировать сотни анонимных аккаунтов. Оплату за "аренду" аккаунтов он получал через российские электронные платежные системы.

Во время обысков было обнаружено

  • компьютерную технику с поличным;
  • сотни SIM-карт операторов мобильной связи;
  • специализированное оборудование и программное обеспечение

Фото: в Хмельницкой области разоблачили ботоферму (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в текущем году в Украине вынесли приговор 10 боевикам. Среди осужденных были белорусские наемники.

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Служба безопасности УкраиныХмельницкая область