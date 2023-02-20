UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поширювали фейки про Україну. СБУ вручила підозру трьом прокремлівським блогерам

Фото: СБУ вручила підозру трьом прокремлівським блогерам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на трьох блогерів, які займались прокремлівською пропагандою. Вони також здійснювали підривну діяльність проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Як вияснили в СБУ, підозрювані займались поширенням фейків та розповсюджували неправдиву інформацію щодо внутрішньо-політичної ситуації в Україні.

"Для розповсюдження деструктивного контенту використовували власні інтернет-ресурси, які тісно пов’язані з російськими спецслужбами та підконтрольними їм ботофермами", - сказано в повідомленні.

Потім інформація поширювалась за допомогою "штучних" підписників та "позитивних" відгуків на інформаційні вкиди. Окрім цього сюжети блогера регулярно використовували російські спецслужби та пропаганда Кремля. Блогер також підозрюється в організації замовних акцій "протесту" у Києві.

Також в СБУ розповіли, що поплічником першого підозрюваного виявився блогер з тимчасово окупованого Криму. Він веде декілька YouTube-каналів, загальна аудиторія яких - понад 1,5 млн підписників.

"У своїх відео він публічно виправдовує збройну агресію РФ і захоплення українського півострова. Саме він є одним з частих гостей прямих телеефірів кремлівських пропагандистів, у тому числі на ток-шоу Соловйова", - розповіли в СБУ.

Окрім цього Служба безпеки розкрила злочинні дії колишнього мешканця Одеси, який наразі переховується у тимчасово окупованому Донецьку. Чоловік підозрюється у підривній діяльності проти України.

"У червні 2021 року зловмисник створив Telegram-канал "прізрак новоросії", де закликав до збору грошей на підтримку російських окупаційних угруповань РФ", - написали в СБУ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки України з початку 2023 року викрила більше ніж 30 педагогів, які співпрацюють з окупантами та допомагають запроваджувати російські програми "освіти" в окупованих населених пунктах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська Федераціяблоггерпропагандист