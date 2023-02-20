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Распространяли фейки об Украине. СБУ вручила подозрение трем прокремлевским блоггерам

Фото: СБУ вручила подозрение трем прокремлевским блоггерам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на трех блоггеров, занимавшихся прокремлевской пропагандой. Они также осуществляли взрывную деятельность против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как выяснили в СБУ, подозреваемые занимались распространением фейков и распространяли ложную информацию о внутриполитической ситуации в Украине.

"Для распространения деструктивного контента использовали собственные интернет-ресурсы, тесно связанные с российскими спецслужбами и подконтрольными им ботофермами", - говорится в сообщении.

Затем информация распространялась посредством "искусственных" подписчиков и "положительных" отзывов на информационные вбросы. Кроме этого, сюжеты блогера регулярно использовали российские спецслужбы и пропаганда Кремля. Блогер также подозревается в организации заказных акций "протеста" в Киеве.

Также в СБУ рассказали, что приспешником первого подозреваемого оказался блоггер из временно оккупированного Крыма. Он ведет несколько YouTube-каналов, общая аудитория которых - более 1,5 млн подписчиков.

"В своих видео он публично оправдывает вооруженную агрессию РФ и захват украинского полуострова. Именно он является одним из частых гостей прямых телеэфиров кремлевских пропагандистов, в том числе на ток-шоу Соловьева", - рассказали в СБУ.

Кроме этого, Служба безопасности раскрыла преступные действия бывшего жителя Одессы, который сейчас скрывается во временно оккупированном Донецке. Мужчина подозревается в взрывной деятельности против Украины.

"В июне 2021 года злоумышленник создал Telegram-канал "привидение новороссии", где призвал к сбору денег в поддержку российских оккупационных группировок РФ", - написали в СБУ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины с начала 2023 года разоблачила более 30 педагогов, которые сотрудничают с оккупантами и помогают внедрять российские программы "образования" в оккупированных населенных пунктах.

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