UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поширювала пропаганду Росії. У Київській області затримали "послідовницю" Стремоусова

Фото: Поширювала пропаганду Росії. У Київській області затримали "послідовницю" Стремоусова (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники служби безпеки затримали "послідовницю" колаборанта Кирила Стремоусова. Зрадниця поширювала російську пропаганду на території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"У результаті слідчо-оперативних дій викрито "послідовницю" Кирила Стремоусова, яка намагалась організувати розгалужену мережу поширення в інтернеті кремлівських наративів щодо війни в Україні", - пише пресслужба.

Зрадницею виявилась громадянка Росії, яка у 2007 році переїхала до України й оселилась у Бучанському районі. Жінка брала участь у мітингах Стремоусова й підтримувала контакти з дружиною зрадника.

"Після повномасштабного вторгнення вона ввійшла до потужної мережі інтернет-агітаторів у столичному регіоні, до якої входило ще понад 20 осіб. Учасники мережі систематично розповсюджували ворожий контент на підконтрольних Telegram-каналах та інших соціальних мережах, у тому числі заборонених в Україні", - додає СБУ.

Зазначається, що колаборанта поширювала пропагандистські матеріали Росії, які отримувала від своїх кураторів, що перебували у тимчасово окупованих територіях Херсонської області й Криму.

"Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили російські паспорти, заборонену символіку та мобільний телефон, з якого вона адмініструвала пропагандистську групу", - додає СБУ.

Фото: Поширювала пропаганду Росії. У Київській області затримали "послідовницю" Стремоусова (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Лимані нещодавно затримали жінку яка після захоплення міста почала співпрацювати з бойовиками "ДНР".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніКиївська областьСлужба безпеки України