У Лимані затримали жінку, яка займалась "енергозбутом" під час окупації РФ

У деокупованому Лимані (Донецька область) затримали жінку, яка після захоплення міста почала співпрацювати з бойовиками "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"Жінка добровільно обійняла посаду так званого спеціаліста з енергозбуту державного унітарного підприємства "Регіональна енергопостачальна компанія технічної одиниці "Центральні електричні мережі" Міністерства вугілля та енергетики "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що жінка організовувала роботу підпорядкованого персоналу, укладала договори зі споживачами електроенергії та контролювала оплату містянами грошей за використані енергоресурси. Також жінка приймала рішення про відключення абонентів від живлення за несплату рахунків.

Їй повідомили про підозру у колабораційній діяльності та помістили під варту. За вчинене правопорушення вона може отримати до 5 років ув’язнення.