Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"В результате следственно-оперативных действий разоблачена "последовательница" Кирилла Стремоусова, которая пыталась организовать разветвленную сеть распространения в интернете кремлевских нарративов по войне в Украине", - пишет пресс-служба.

Предательницей оказалась гражданка России, которая в 2007 году переехала в Украину и поселилась в Бучанском районе. Женщина принимала участие в митингах Стремоусова и поддерживала контакты с женой предателя.

"После полномасштабного вторжения она вошла в мощную сеть интернет-агитаторов в столичном регионе, в которую входило еще более 20 человек. Участники сети систематически распространяли враждебный контент на подконтрольных Telegram-каналах и других социальных сетях, в том числе запрещенных в Украине", - добавляет СБУ.

Отмечается, что коллаборант распространяла пропагандистские материалы России, которые получала от своих кураторов, находившихся во временно оккупированных территориях Херсонской области и Крыма.

"При обыске по месту жительства злоумышленницы правоохранители обнаружили российские паспорта, запрещенную символику и мобильный телефон, из которого она администрировала пропагандистскую группу", - добавляет СБУ.

Фото: Распространяла пропаганду России. В Киевской области задержали "последовательницу" Стремоусова (t.me/SBUkr)