Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за угрозы взрыва

Сегодня, 23 сентября, в Париже (Франция) в первой половине дня эвакуировали всех посетителей Эйфелевой башни. Это было сделано после того, как в полицию поступило сообщение о бомбе.
Об этом сообщает Le Parisien.
Как сообщается, около 11:00 полиция получила анонимный телефонный звонок об установленной в башне бомбе. Правоохранители после эвакуации посетителей начали проводить проверки. Также вокруг памятника был установлен периметр безопасности.
После нескольких часов проверок правоохранители не обнаружили взрывчатку. В 14:15 Эйфелева башня вновь была открыта для посетителей.
Напомним, ранее в Словакии эвакуировали парламент из-за сообщения о минировании помещения.
Кроме того, 21 сентября в полицию поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.