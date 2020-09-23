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Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за угрозы взрыва

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 23 сентября, в Париже (Франция) в первой половине дня эвакуировали всех посетителей Эйфелевой башни. Это было сделано после того, как в полицию поступило сообщение о бомбе.

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Об этом сообщает Le Parisien.

Как сообщается, около 11:00 полиция получила анонимный телефонный звонок об установленной в башне бомбе. Правоохранители после эвакуации посетителей начали проводить проверки. Также вокруг памятника был установлен периметр безопасности.

После нескольких часов проверок правоохранители не обнаружили взрывчатку. В 14:15 Эйфелева башня вновь была открыта для посетителей.

Напомним, ранее в Словакии эвакуировали парламент из-за сообщения о минировании помещения.

Кроме того, 21 сентября в полицию поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

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