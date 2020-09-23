Відвідувачів Ейфелевої вежі евакуювали через загрозу вибуху

Сьогодні, 23 вересня, в Парижі (Франція) в першій половині дня евакуювали усіх відвідувачів Ейфелевої вежі. Це було зроблено після того, як у поліцію надійшло повідомлення про бомбу.

Про це повідомляє Le Parisien.

Як повідомляється, близько 11:00 поліція отримала анонімний телефонний дзвінок про встановлену у вежі бомбу. Правоохоронці після евакуації відвідувачів почали проводити перевірки. Також навколо пам'ятки був встановлений периметр безпеки.

Після декількох годин перевірок правоохоронці не виявили вибухівку. О 14:15 Ейфелева вежа знову була відкрита для відвідувачів.

Нагадаємо, раніше у Словаччині евакуювали парламент через повідомлення про мінування приміщення.

Крім того, 21 вересня до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу в Києві.