Посещение Чернобыльской зоны будут согласовывать за три дня

Указ "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы", который был сегодня подписан президентом Украины Владимиром Зеленским, обязывает чиновников и правоохранительные органы согласовывать посещения Чернобыльской зоны в течение трех календарных дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

Как сообщается, согласовывать посещение Чернобыльской зоны можно будет через электронный кабинет, а имеющиеся электронные билеты будут синхронизированы. А в случае оснований для отказа в визите человек будет узнавать об этом накануне, а не на КПП.

Кроме того, Украина планирует предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Евросоюз передал Украине новый саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Отныне Украина ответственна за эксплуатацию и обслуживание нового укрытия, а также за демонтаж старого саркофага, который был построен сразу после аварии.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что Чернобыльская зона начнет преобразование на одну из точек роста Украины. Прежде всего будет создан "зеленый коридор" для туристов и уберутся предпосылки для коррупции.