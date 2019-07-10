Відвідування Чорнобильської зони будуть погоджувати за три дні

Указ "Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", який був підписаний президентом України Володимиром Зеленським, зобов'язує чиновників і правоохоронні органи погоджувати відвідування Чорнобильської зони протягом трьох календарних днів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу офісу глави держави.

Як повідомляється, погоджувати відвідування Чорнобильської зони можна буде через електронний кабінет, а наявні електронні квитки будуть синхронізовані. А у випадку підстав для відмови у візиті людина буде дізнаватися про це напередодні, а не на КПП.

Крім того, Україна планує надати можливість проводити в Чорнобильській зоні навчально-тренувальні заходи по попередженню і ліквідації аварій для партнерів з країн ЄС і НАТО.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Євросоюз передав Україні новий саркофаг над четвертим енергоблоком Чорнобильській атомній електростанції. Відтепер Україна відповідальна за експлуатацію та обслуговування нового укриття, а також за демонтаж старого саркофага, який був побудований одразу після аварії.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що Чорнобильська зона почне перетворення на одну з точок зростання України. Перш за все буде створений "зелений коридор" для туристів і заберуться передумови для корупції.