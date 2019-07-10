Офис президента раскрыл детали инициатив по Чернобыльской зоне

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Прежде всего в Чернобыльской зоне создадут "зеленый коридор" для туристов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы", в рамках которого зона отчуждения начнет преобразование на одну из точек роста Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

Как сообщается, прежде всего будет создан "зеленый коридор" для туристов и уберутся предпосылки для коррупции.

"Документ предусматривает, в частности, разработку и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно указу, будут проложены новые туристические маршруты, в частности водным путем, построены новые КПП, а имеющиеся восстановят и модернизируют.

"Также будут отменены необоснованные ограничения и запреты, например, по видеосъемке. Благодаря взаимодействию мобильных операторов в Чернобыльской зоне улучшится связь. Также Украина популяризировать туристический Чернобыль на международных мероприятиях, в которых будет участвовать", - сообщает пресс-служба.

По словам Владимира Зеленского, до сих пор Чернобыль был отрицательной частью бренда Украины, и пора - это изменить.

"Мы должны дать этой территории Украины новую жизнь. До сих пор Чернобыль был отрицательной частью бренда Украины. Пришло время - это изменить. Чернобыль - это уникальное место на планете, где природа возрождается после мировой техногенной катастрофы, где есть настоящий "город-призрак". Мы должны показать это место мира: ученым, экологам, историкам, туристам", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Европейский союз передал Украине новый саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Отныне Украина ответственна за эксплуатацию и обслуживание нового укрытия, а также за демонтаж старого саркофага, который был построен сразу после аварии.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в зону Чернобыльской катастрофы заявил, что подписал указ для начала создания в Чернобыле "зеленого коридора" для туристов.