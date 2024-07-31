Не посередник. Зеленський розповів, якою бачить роль Китаю у завершенні війни з РФ

Китай має впливати на Російську Федерацію, щоб закінчити цю війну. Пекін не має бути посередником, він має діяти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського для французьких ЗМІ.
"Якщо Китай захоче, він зможе примусити Росію зупинити цю війну. Це як ми говоримо про весь світ. Китай - невід'ємна частина цього світу, одна з впливових держав", - сказав президент.
Зеленський закликав Китай тиснути на Російську Федерацію, щоб Кремль припинив війну, яка триває в Україні вже два з половиною роки.
"Я б хотів би, щоб вони (Китай, - ред.) не займали посередницьку місію. Я хотів би, щоб вони тиснули на Росію щодо закінчення війни. Так само як тиснуть Сполучені Штати. Так само, як тисне ЄС. І чим сильніша держава, тим сильніше треба тиснути на Росію. Не навпаки", - наполіг глава України.
Президент наголосив, що у війні, в якій є агресор не варто займати посередницьку позицію.
"Не треба у війні, коли є агресор, займати посередницьку позицію. Я не вважаю, що це сильна позиція. І тому я хотів би, щоб у Китаю була сильна позиція щодо цієї війни, щоб вони зупинили росіян. Нічого нам зайвого не потрібно. Не потрібна ніяка додаткова підтримка. Все повинно базуватися на міжнародному праві. Я б дуже хотів, щоб у Китаю була ось така, дуже принципова позиція", - підкреслив він.
Нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів триденний візит у Китаї. До Пекіну він прибув на запрошення китайського колеги Ван І.
Під час зустрічі міністри обговорили війну Росії проти України та двосторонні відносини між країнами.
Детальніше про візит Кулеби до Китаю та про те, чи варто розраховувати, що цей візит стане проривним, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
Водночас зазначимо, що після візиту Кулеби, Китай запевнив, що не надаватиме зброю Росії.
Мало того, Китай розширив заборону на експорт військових дронів.
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