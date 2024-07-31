Не посредник. Зеленский рассказал, какой видит роль Китая в завершении войны с РФ

"Если Китай захочет, он сможет заставить Россию остановить эту войну. Это как мы говорим обо всем мире. Китай - неотъемлемая часть этого мира, одна из влиятельных держав", - сказал президент.

Зеленский призвал Китай давить на Российскую Федерацию, чтобы Кремль прекратил войну, которая продолжается в Украине уже два с половиной года.

"Я бы хотел бы, чтобы они (Китай, - ред.) не занимали посредническую миссию. Я хотел бы, чтобы они давили на Россию относительно окончания войны. Так же как давят Соединенные Штаты. Так же, как давит ЕС. И чем сильнее государство, тем сильнее надо давить на Россию. Не наоборот", - настоял глава Украины.

Президент подчеркнул, что в войне, в которой есть агрессор не стоит занимать посредническую позицию.

"Не надо в войне, когда есть агрессор, занимать посредническую позицию. Я не считаю, что это сильная позиция. И поэтому я хотел бы, чтобы у Китая была сильная позиция по этой войне, чтобы они остановили россиян. Ничего нам лишнего не нужно. Не нужна никакая дополнительная поддержка. Все должно базироваться на международном праве. Я бы очень хотел, чтобы у Китая была вот такая, очень принципиальная позиция", - подчеркнул он.