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Не посредник. Зеленский рассказал, какой видит роль Китая в завершении войны с РФ

Украина, Среда 31 июля 2024 20:05
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Не посредник. Зеленский рассказал, какой видит роль Китая в завершении войны с РФ Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Китай должен оказывать влияние на Российскую Федерацию, чтобы закончить эту войну. Пекин не должен быть посредником, он должен действовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью украинского президента Владимира Зеленского для французских СМИ, среди которых AFP, Le Monde, L'Equipe и Libération.

"Если Китай захочет, он сможет заставить Россию остановить эту войну. Это как мы говорим обо всем мире. Китай - неотъемлемая часть этого мира, одна из влиятельных держав", - сказал президент.

Зеленский призвал Китай давить на Российскую Федерацию, чтобы Кремль прекратил войну, которая продолжается в Украине уже два с половиной года.

"Я бы хотел бы, чтобы они (Китай, - ред.) не занимали посредническую миссию. Я хотел бы, чтобы они давили на Россию относительно окончания войны. Так же как давят Соединенные Штаты. Так же, как давит ЕС. И чем сильнее государство, тем сильнее надо давить на Россию. Не наоборот", - настоял глава Украины.

Президент подчеркнул, что в войне, в которой есть агрессор не стоит занимать посредническую позицию.

"Не надо в войне, когда есть агрессор, занимать посредническую позицию. Я не считаю, что это сильная позиция. И поэтому я хотел бы, чтобы у Китая была сильная позиция по этой войне, чтобы они остановили россиян. Ничего нам лишнего не нужно. Не нужна никакая дополнительная поддержка. Все должно базироваться на международном праве. Я бы очень хотел, чтобы у Китая была вот такая, очень принципиальная позиция", - подчеркнул он.

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел трехдневный визит в Китае. В Пекин он прибыл по приглашению китайского коллеги Ван И.

В ходе встречи министры обсудили войну России против Украины и двусторонние отношения между странами.

Детальнее о визите Кулебы в Китай и о том, стоит ли рассчитывать, что этот визит станет прорывным, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время, отметим, что после визита Кулебы, Китай заверил, что не будет предоставлять оружие России.

Мало того, Китай расширил запрет на экспорт военных дронов.

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