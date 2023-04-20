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Посеред російського Бєлгорода після вибуху з'явилася велика вирва (фото)

Фото: посеред російського Бєлгорода після вибуху з'явилася велика вирва (фото) (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Ввечері четверга, 20 квітня, жителі російського міста Бєлгород чули гучний звук, схожий на вибух. Після цього на вулиці одного з районів з'явилася велика вирва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Величезна воронка утворилася на перехресті Ватутіна-Губкіна після вибуху", - пишуть місцеві.

На опублікованих фото та відео видно, що на проїзній частині з'явилась величезна вирва. Однак що стало причиною її появи - наразі не відомо.

В результаті вибуху пошкоджено частину житлового будинку. В одній із квартир виявлено осколки снаряда. Мешканців евакуювали.

Росіяни пишуть, що незадовго до вибуху було чути свист. Попередньо, постраждалих немає. Ударною хвилею машину закинуло на дах місцевого магазину - "П'ятірочки".

Як пізніше повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, на перехресті однієї з центральних вулиць міста утворилася величезна воронка радіусом 20 метрів.

"Є пошкодження скла в сусідньому багатоквартирному будинку, вибуховою хвилею пошкодило кілька припаркованих автомобілів і повалило стовпи лінії електропередачі. Мер міста Валентин Демидов, начальник управління регіональної безпеки Євгеній Воробйов і всі оперативні та аварійні служби перебувають на місці", - написав він.

Зауважимо, що у прилеглих до місця вибуху багатоповерхівках, як помітно на поширених фото та відео, вікна залишилися цілими, що є незвичним для "прильотів". Однак незадовго до вибуху моніторингові канали повідомляли про ймовірну активність тактичної авіації ворога біля кордону з Харківською областю Попереджалось про загрозу застосування керованих авіаційних бомб.

Фото: скріншот

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні вночі, 17 квітня, в російському Бєлгороді пролунали вибухи, внаслідок чого в деяких районах зникло світло. Тоді ж Гладков заявив про дві пожежі.

Також зранку губернатор скиглив через обстріл селища Красне Щебекінського міського округу. Внаслідок удару загорілось сіносховище.

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ВибухВійна Росії проти України