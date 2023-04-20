Посреди российского Белгорода после взрыва появилась большая воронка (фото)

Вечером четверга, 20 апреля, жители российского города Белгород слышали громкий звук, похожий на взрыв. После этого на улице одного из районов появилась большая воронка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"Огромная воронка образовалась на перекрестке Ватутина-Губкина после взрыва", – пишут местные.
На опубликованных фото и видео видно, что на проезжей части появилась огромная воронка. Однако что стало причиной ее появления – пока неизвестно.
В результате взрыва повреждена часть жилого дома. В одной из квартир обнаружены осколки снаряда. Жителей эвакуировали.
Россияне пишут, что незадолго до взрыва был слышен свист. Предварительно пострадавших нет. Ударной волной машину забросило на крышу местного магазина – "Пятерочки".
Как позже сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, на перекрестке одной из центральных улиц города образовалась огромная воронка радиусом 20 метров.
"Есть повреждение стекла в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и свалило столбы линии электропередачи. Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы находятся на месте", - написал он.
Заметим, что в прилегающих к месту взрыва многоэтажках, как заметно на распространенных фото и видео, окна остались целыми, что необычно для "прилетов".
Фото: скриншот
Напомним, РБК-Украина писала о том, что, сегодня ночью, 17 апреля, в российском Белгороде раздались взрывы, в результате чего в некоторых районах пропал свет. Тогда же Гладков заявил о двух пожарах.
Также утром губернатор скулил из - за обстрела поселка Красное Щебекинского городского округа. В результате удара загорелось сенохранилище.
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