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"Поселился" в ТРЦ. Во Львове правоохранители обнаружили нелегала

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Львов, Понедельник 27 сентября 2021 12:47
"Поселился" в ТРЦ. Во Львове правоохранители обнаружили нелегала Фото: во Львове правоохранители обнаружили нелегала (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Во Львове правоохранители обнаружили иностранца, который "поселился" в одном из торгово-развлекательных центрах города. Накануне его депортировали из страны, однако он проигнорировал это требование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

По информации правоохранителей, обязательство о возвращении мужчина не выполнил, зато переехал из Закарпатской области во Львов.

Там он "поселился" в одном из ТРЦ - сначала на территории паркинга, а затем в помещение комплекса.

Сейчас мужчина привлечен к административной ответственности согласно ч. 1 ст. 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) КУ.

Правоохранители оштрафовали нелегала, а также поместили в Волынский ПТПИ (пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства) для установления личности и последующего принудительного возвращения в страну происхождения.

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