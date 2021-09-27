"Поселился" в ТРЦ. Во Львове правоохранители обнаружили нелегала

Во Львове правоохранители обнаружили иностранца, который "поселился" в одном из торгово-развлекательных центрах города. Накануне его депортировали из страны, однако он проигнорировал это требование.

По информации правоохранителей, обязательство о возвращении мужчина не выполнил, зато переехал из Закарпатской области во Львов.

Там он "поселился" в одном из ТРЦ - сначала на территории паркинга, а затем в помещение комплекса.

Сейчас мужчина привлечен к административной ответственности согласно ч. 1 ст. 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) КУ.

Правоохранители оштрафовали нелегала, а также поместили в Волынский ПТПИ (пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства) для установления личности и последующего принудительного возвращения в страну происхождения.