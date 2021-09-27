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"Поселився" в ТРЦ. У Львові правоохоронці виявили нелегала

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Львів, Понеділок 27 вересня 2021 12:47
"Поселився" в ТРЦ. У Львові правоохоронці виявили нелегала Фото: у Львові правоохоронці виявили нелегала (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Львові правоохоронці виявили іноземця, який "поселився" в одному з торговельно-розважальних центрах міста. Напередодні його депортували з країни, однак він проігнорував цю вимогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

За інформацією правоохоронців, зобов’язання про повернення чоловік не виконав, натомість - переїхав з Закарпатської області у Львів.

Там він "поселився" в одному з ТРЦ - спочатку на території паркінгу, а потім у приміщення комплексу.

Наразі чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності згідно ч.1 ст.203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) КУ.

Правоохоронці оштрафували нелегала, а також помістили до Волинського ПТПІ (пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства) для встановлення особи та подальшого примусового повернення в країну походження.

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