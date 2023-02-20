Поселились "лелеки": одеським розвідникам передали українські БПЛА (фото)

"Знайомтесь, це безпілотний літальний апарат, призначений для ведення розвідки. Він має назву "Лелека-100". Комплекс складається з двох літаків з наземними станціями, денною і нічною оптикою, запчастин, інструментів й розхідників", - додає пресслужба.

Зазначається, що "пташка" здатна піднятись у повітря на 2 кілометри, проводити розвідку й коригувати вогонь на глибину до 50 кілометрів. Водночас БПЛА працює в будь-яку пору доби.

"Що стосується даного комплексу, то найближчим часом він розпочне свою роботу та буде знаходити з неба ворожі позиції, передавати інформацію прямо з поля бою. А далі вже черга за іншими підрозділами, котрі охоче будуть знищувати окупантів, заблукавших на українській землі", - пише пресслужба.

Фото: українські військові з БПЛА "Лелека-100" (facebook.com/35obrmp)