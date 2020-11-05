"Посчитайте каждый голос": полиция начала задерживать протестующих в США

На фоне подсчетов голосов на выборах президента США в стране начались протесты. Полиция начала арестовывать протестующих.

Об этом сообщает The Guardian.

Полиция задерживает протестующих в Миннеаполисе и Орегоне. Люди выходят на улицы с требованиями, чтобы власти "подсчитывали каждый голос" и остановили применение силы полицейскими.

В Портленде некоторых людей взяли под стражу.

Активисты из разных групп, включая Black Lives Matter, группы климатической справедливости и группы по защите прав иммигрантов, мирно маршируют. Демонстрация была организована организацией Twin Cities for Justice 4 Jamar в сотрудничестве с Национальным альянсом против расизма и политического регресса.

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента.

По последним данным, разница между Дональдом Трампом и Джо Байденом составляет 0,8% - около 30 тысяч голосов, неподсчитанными остаются еще 2% бюллетеней.

РБК-Украина писало, что агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США пока не зафиксировало доказательств иностранного вмешательства в выборы 2020. Однако агентство продолжает следить за этим.