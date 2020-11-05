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"Порахуйте кожен голос": поліція почала затримувати протестувальників в США

Автор: РБК-Україна

На тлі підрахунків голосів на виборах президента США в країні почалися протести. Поліція почала заарештовувати протестувальників.

Про це повідомляє The Guardian.

Поліція затримує протестувальників в Міннеаполісі і Орегоні. Люди виходять на вулиці з вимогами, щоб влада "підраховувала кожен голос" і зупинила застосування сили поліцейськими.

У Портленді деяких людей взяли під варту.

Активісти з різних груп, включаючи Black Lives Matter, групи кліматичної справедливості і групи із захисту прав іммігрантів, мирно марширують. Демонстрація була організована організацією Twin Cities for Justice 4 Jamar у співпраці з Національним альянсом проти расизму і політичного регресу.

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У США триває підрахунок голосів на виборах президента.

За останніми даними, різниця між Дональдом Трампом і Джо Байденом становить 0,8% - близько 30 тисяч голосів, непорахованими залишаються ще 2% бюлетенів.

РБК-Україна писало, що агентство з кібербезпеки і інфраструктурної безпеки США поки не зафіксувало доказів іноземного втручання у вибори 2020. Проте агентство продовжує стежити за цим.

Прогноз погоди
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