Посаду спецпосланця щодо миру в Україні в команді Трампа хоче отримати росіянин, - NYT

Борис Епштейн, який народився в Росії, запропонував новообраному президенту США Дональду Трампу створити посаду спецпосланця щодо миру в Україні. Сам Трамп наразі не відхилив, але й не погодив цю пропозицію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Видання наголосило, що Епштейн, який народився й зростав у Росії, не має досвіду зовнішньої політики. Раніше він координував юридичний захист у кримінальних справах Трампа.
Однак нещодавно, за даними джерел, запропонував новообраному президенту стати його спеціальним представником з російсько-української війни.
Епштейном
Водночас сам Епштейн заявив, що "в нього є сім’я з обох сторін конфлікту".
Джерела повідомили, що Трамп вислухав з очевидним інтересом та не відхилив пропозицію. Однак навіть попри це, він ще не погодився на це.
Нагадаємо, що нещодавно видання Fox News повідомило, що Трамп може незабаром призначити спецпредставника щодо миру в Україні.
Зауважимо також, що вчора український президент Володимир Зеленський наголосив, що за адміністрації Трампа війна Росії проти України завершиться швидше.
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