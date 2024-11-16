Посаду спецпосланця щодо миру в Україні в команді Трампа хоче отримати росіянин, - NYT

Видання наголосило, що Епштейн, який народився й зростав у Росії, не має досвіду зовнішньої політики. Раніше він координував юридичний захист у кримінальних справах Трампа.

Однак нещодавно, за даними джерел, запропонував новообраному президенту стати його спеціальним представником з російсько-української війни.

Епштейном

Водночас сам Епштейн заявив, що "в нього є сім’я з обох сторін конфлікту".

Джерела повідомили, що Трамп вислухав з очевидним інтересом та не відхилив пропозицію. Однак навіть попри це, він ще не погодився на це.