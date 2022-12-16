Посадовцям Катару хочуть заборонити відвідувати Європарламент

"Не буде ніякого імунітету, ніякого підмітання речей під килим, не буде звичайного бізнесу", - сказала голова Європейського парламенту Роберта Мецола.

На питання, чМецола відповіла, що це одне з питань, яке вона збирається негайно поставити на конференцію президентів.

Катар своєю чергою заперечує будь-які правопорушення у зв'язку з розслідуванням, під час якого поліція вилучила майже 1,5 мільйона євро готівкою.

Заборона урядовцям відвідувати приміщення Європейського парламенту є рідкісним кроком, хоча представників російських компаній, багато з яких мають зв’язки з Кремлем, не допускають до будівель асамблеї в Брюсселі та Страсбурзі з червня через війну проти України.