Посадовцям Катару хочуть заборонити відвідувати Європарламент

Європейський парламент розгляне заборону посадовим особам Катару відвідувати свої приміщення у відповідь на розслідування з приводу хабарів, яке стало найбільшим скандалом в історії установи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardin.
"Не буде ніякого імунітету, ніякого підмітання речей під килим, не буде звичайного бізнесу", - сказала голова Європейського парламенту Роберта Мецола.
На питання, чМецола відповіла, що це одне з питань, яке вона збирається негайно поставити на конференцію президентів.
Катар своєю чергою заперечує будь-які правопорушення у зв'язку з розслідуванням, під час якого поліція вилучила майже 1,5 мільйона євро готівкою.
Заборона урядовцям відвідувати приміщення Європейського парламенту є рідкісним кроком, хоча представників російських компаній, багато з яких мають зв’язки з Кремлем, не допускають до будівель асамблеї в Брюсселі та Страсбурзі з червня через війну проти України.
Нагадаємо, 9 грудня прокуратура Бельгії заявила про початок розслідування можливої корупції, пов'язаної з неназваною державою Перської затоки, де підозрюються помічники та чиновники Європарламенту.
Після чого, 11 грудня, віце-президента Європарламенту Єву Кайлі та ще трьох людей було звинувачено та взято під варту в Бельгії у справі про корупційні зв'язки з Катаром.
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