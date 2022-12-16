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Посадовцям Катару хочуть заборонити відвідувати Європарламент

Фото: голова Європейського парламенту Роберта Мецола (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Європейський парламент розгляне заборону посадовим особам Катару відвідувати свої приміщення у відповідь на розслідування з приводу хабарів, яке стало найбільшим скандалом в історії установи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardin.

"Не буде ніякого імунітету, ніякого підмітання речей під килим, не буде звичайного бізнесу", - сказала голова Європейського парламенту Роберта Мецола.

На питання, чМецола відповіла, що це одне з питань, яке вона збирається негайно поставити на конференцію президентів.

Катар своєю чергою заперечує будь-які правопорушення у зв'язку з розслідуванням, під час якого поліція вилучила майже 1,5 мільйона євро готівкою.

Заборона урядовцям відвідувати приміщення Європейського парламенту є рідкісним кроком, хоча представників російських компаній, багато з яких мають зв’язки з Кремлем, не допускають до будівель асамблеї в Брюсселі та Страсбурзі з червня через війну проти України.

Нагадаємо, 9 грудня прокуратура Бельгії заявила про початок розслідування можливої корупції, пов'язаної з неназваною державою Перської затоки, де підозрюються помічники та чиновники Європарламенту.

Після чого, 11 грудня, віце-президента Європарламенту Єву Кайлі та ще трьох людей було звинувачено та взято під варту в Бельгії у справі про корупційні зв'язки з Катаром.

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